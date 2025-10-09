НАБУ заявило про викриття прокурора та адвокатів на підбурюванні до надання хабаря. ОГП відреагував

Національне антикорупційне бюро заявило про спільне з САП викриття прокурора Офісу Генерального прокурора та адвокатів на підбурюванні до надання неправомірної вигоди у розмірі 3,5 млн дол США.

Як стверджують у НАБУ, ці кошти призначалися нібито для подальшої передачі прокурорам САП та суддям Вищого антикорупційного суду за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження, яке розслідують детективи НАБУ.



За даними слідства, у період з 10 лютого по 18 вересня 2025 року адвокати, вступивши у змову з прокурором Офісу Генпрокурора, запропонували підозрюваному в одній зі справ НАБУ вирішити питання про її закриття шляхом підкупу посадових осіб САП та ВАКС, вони взяли на себе зобов’язання виступити посередниками в отриманні та передачі коштів.

«Співучасниками було розроблено детальний план, який передбачав передачу неправомірної вигоди частинами. На момент викриття детективами НАБУ прокурор та адвокати встигли отримати від підозрюваного 200 тис. дол. США», – йдеться у повідомленні.



Наразі тривають невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх можливих учасників злочинної схеми та документування їхньої протиправної діяльності, додають у НАБУ.

Офіс Генпрокурора повідомив, що сьогодні детективи НАБУ провели обшуки у двох прокурорів ОГПУ. Водночас в ОГПУ заявили про «ризик конфлікту інтересів та вибіркового застосування слідчих механізмів» з боку НАБУ та САП, оскільки один з цих прокурор входить у групу з розслідування кримінальних проваджень, в рамках яких досліджуються факти можливої протиправної діяльності детективів НАБУ, зокрема керівника одного із міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Читайте також: ОГП: група прокурорів у справі Магомедрасулова складається з 42 осіб, «фактично над справою працюють 5 прокурорів»



«За дивним збігом, саме в розпал цього розслідування проти прокурора починаються дії, які викликають обґрунтовані сумніви щодо їхньої об’єктивності...Офіс Генпрокурора підкреслює свою відданість принципам прозорості, законності та правової визначеності. Ми не підтримуємо жодних форм тиску на процес політизації кримінального переслідування чи «полювання на відьом», але залишаємося послідовно зацікавленими в об’єктивному встановленні істини», – йдеться у заяві.



В ОГПУ кажуть, що для «належного реагування та ухвалення виважених управлінських рішень» очікують на офіційне надання матеріалів кримінального провадження з боку НАБУ та САП – «це необхідно для проведення внутрішньої перевірки згідно з чинним законодавством».

У липні СБУ повідомила, що розслідує ймовірний вплив Росії на роботу Національного антикорупційного бюро. Серед фігурантів назвали, зокрема, керівника одного з міжрегіональних управлінь бюро Руслана Магамедрасулова.

Прокурори Офісу Генпрокурора та прокурори Київської міської прокуратури здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у цій справі.

Як заявили у Службі безпеки, високопосадовцю НАБУ і його батькові повідомили про підозру за статтею «пособництво державі-агресору». Вони перебувають під вартою. У СБУ заявили, що підозрюють одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ в тому, що під час повномасштабної війни він разом зі своїм батьком займався організацією незаконної торгівлі з РФ.

Тим часом, в Центрі протидії корупції звинувачення посадовця НАБУ в торгівлі з країною-агресором назвали «піар-махінаціями СБУ».

Читайте також: У СБУ заявили про нові докази у справі посадовця НАБУ, підозрюваного в торгівлі з РФ

У липні «Українська правда» опублікувала статтю про обшуки в НАБУ і навела анонімну цитату співрозмовника у антикорупційних органах, яких припускав причину проведення слідчих дій щодо детективів: «Загалом ми думаємо, що вони просто превентивно спрацювали, бо дізнались, що в НАБУ готується підозра Тімуру Міндічу (співвласник «Студії «Квартал 95»)», – припустив співрозмовник в антикорорганах у матеріалі УП.

У НАБУ заявили, що 21 липня близько 70 обшуків проводили працівники СБУ, Державного бюро розслідувань й Офісу генпрокурора щодо співробітників бюро.