САП: суд обрав заставу другому адвокату-фігуранту справи про підбурювання до підкупу

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до ще одного фігуранта справи про підбурювання до хабаря, повідомляє Спеціалізвана антикорупційна прокуратура 14 жовтня.

За повідомленням, слідчий суддя частково задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро, погоджене прокурором САП.

«До адвоката застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2 119 600 гривень з покладенням відповідних процесуальних обов’язків», – йдеться в повідомленні.

Справа стосується ймовірного підбурювання до надання 3,5 мільйонів доларів хабара за закриття на підставі «правок Лозового» кримінального провадження, яке розслідують детективи НАБУ.

10 жовтня суд взяв під варту другого адвоката в цій же справі з альтернативою внесення понад 2 мільйонів гривень застави.

Тоді ж ВАКС взяв під варту із заставою понад 4 мільйони гривень прокурора Офісу генерального прокурора за підозрою в підбурюванні до хабаря.

Перед цим НАБУ заявило про спільне з САП викриття прокурора Офісу Генерального прокурора та адвокатів на підбурюванні до надання неправомірної вигоди у розмірі 3,5 мільйона доларів США.

Як стверджують у НАБУ, ці кошти призначалися нібито для подальшої передачі прокурорам САП та суддям Вищого антикорупційного суду за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження, яке розслідують детективи НАБУ.

Офіс Генпрокурора заявив про «ризик конфлікту інтересів та вибіркового застосування слідчих механізмів» з боку НАБУ та САП, оскільки один з цих прокурор входить у групу з розслідування кримінальних проваджень, в рамках яких досліджуються факти можливої протиправної діяльності детективів НАБУ, зокрема керівника одного із міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова.



