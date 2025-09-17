Суд стягнув у дохід держави 1,6 мільйона гривень співробітника Офісу генпрокурора – САП

Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими кошти, які прокурор Офісу генерального прокурора нібито отримав від матері на купівлю квартири – про це повідомили Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне агентство з питань запобігання корупції 17 вересня.

За повідомленнями, ВАКС задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання необґрунтованим 1 640 000 гривень, законність набуття якого не зміг підтвердити прокурор одного з департаментів Офісу генпрокурора.

«Так, на підставі матеріалів Національне агентство з питань запобігання корупції – НАЗК з’ясовано, що прокурор одержав від своєї матері як подарунок 1 946 000 гривень, які призначались для придбання квартири. Проте, проаналізувавши доходи й видатки матері прокурора, встановлено неможливість набути частину подарованих коштів, а саме 1 640 000 грн, за рахунок законних джерел», – заявляє САП.





Вітак прокурор САП звернувся до суду з вимогою визнати кошти необґрунтованими та стягнути їх у дохід держави. Суд зрештою погодився з позицією прокурора й задовольнив позов у повному обсязі. Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня укладання повного тексту.

НАЗК уточнює, що йдеться про прокурорку одного з департаментів Офісу генпрокурора. Її ім’я не називається.

Офіс генерального прокурора наразі не коментував повідомлення.

На початку серпня САП звернулася до суду щодо стягнення в дохід майна чинного народного депутата. Йдеться про п’ять квартир і автомобіль.



