Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

Суд стягнув у дохід держави 1,6 мільйона гривень співробітника Офісу генпрокурора – САП

Офіс генерального прокурора наразі не коментував повідомлення
Офіс генерального прокурора наразі не коментував повідомлення

Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими кошти, які прокурор Офісу генерального прокурора нібито отримав від матері на купівлю квартири – про це повідомили Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне агентство з питань запобігання корупції 17 вересня.

За повідомленнями, ВАКС задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання необґрунтованим 1 640 000 гривень, законність набуття якого не зміг підтвердити прокурор одного з департаментів Офісу генпрокурора.

«Так, на підставі матеріалів Національне агентство з питань запобігання корупції – НАЗК з’ясовано, що прокурор одержав від своєї матері як подарунок 1 946 000 гривень, які призначались для придбання квартири. Проте, проаналізувавши доходи й видатки матері прокурора, встановлено неможливість набути частину подарованих коштів, а саме 1 640 000 грн, за рахунок законних джерел», – заявляє САП.


Вітак прокурор САП звернувся до суду з вимогою визнати кошти необґрунтованими та стягнути їх у дохід держави. Суд зрештою погодився з позицією прокурора й задовольнив позов у повному обсязі. Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня укладання повного тексту.

НАЗК уточнює, що йдеться про прокурорку одного з департаментів Офісу генпрокурора. Її ім’я не називається.

Офіс генерального прокурора наразі не коментував повідомлення.

На початку серпня САП звернулася до суду щодо стягнення в дохід майна чинного народного депутата. Йдеться про п’ять квартир і автомобіль.


Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG