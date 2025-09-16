Родина поліцейського у суді заявила, що забудовник їм дозволяв 4 роки не платити за придбаний пентхаус

У Вищому антикорупційному суді, де розглядається можлива цивільна конфіскація пентхаусу, який належав сім’ї заступника начальника Головного управління Національної поліції Києва Тараса Полієнка, його родичі пояснили, що забудовник не вимагав від них оплати за квартиру протягом чотирьох років після її продажу, аж допоки не вийшов сюжет «Схем» (Радіо Свобода). Раніше у своєму розслідуванні журналісти розповіли, що поліцейський із родиною оселився у двоповерхових апартаментах площею 220 квадратних метрів у ЖК бізнес-класу у Києві. Цю нерухомість разом з двома паркомісцями оформили на тещу правоохоронця – пенсіонерку, яка за життя офіційно заробила 100 гривень. Прокурори САП на підставі матеріалів НАЗК звернулись з позовом до суду, в якому просять визнати «необґрунтованими» ці активи, а також дохід від продажу пентхаусу.

Під час судових засідань родичі Полієнка – його теща Валентина Ткаченко та тесть Анатолій – розповіли у суді, що придбали квартиру у ЖК «Зарічний» вартістю 3,3 мільйони гривень влітку 2020-го року (на той час це близько 120 тисяч доларів – ред.). За їхніми словами, це була єдина квартира, яку забудовник нібито не міг продати впродовж 7 років, через те, що вона була на 23-му поверсі, де «вітряна зона».

Ткаченки внесли за неї перший внесок у розмірі 825 тисяч гривень і домовились із забудовником, що решту внесуть до кінця року. Забудовник, відповідно до офіційного сайту – це компанія «Буд Девелопмент», яку здавна у ЗМІ пов’язували із родиною бізнесмена Ігоря Кушніра та нардепа Вадима Столара.

Тесть Полієнка повідомив у суді: «Тоді вони сказали нам: «Ми вам можемо дати «розтяжку» (в розстрочку – ред.). Оце я їхні слова передаю – «в розтяжку». І все. «Ми вам, якщо що, передзвонимо, коли вам доведеться це сплатити». Ну, так вийшло, що вони до нас не дзвонили, а ми не набивалися».

Але не розрахувались ані до кінця 2020-го, ані впродовж наступних років.

Теща поліцейського розповіла у суді: «Уже десь під кінець літа 2024 року мені надійшов дзвінок від забудовника, щоб я в терміновому порядку внесла заборгованість по квартирі. А що спонукало цьому дзвінку? Це ота брудна писанина, яка була виставлена в інтернеті».

Ймовірно, Валентина Ткаченко так назвала розслідування «Схем», яке виявило, що попри відсутність офіційних доходів, вона стала власницею пентхаусу з видом на Дніпро.

З’ясувалось, що компанія не тільки не вимагала своєчасної виплати протягом чотирьох років, родині також не пред’явили жодних штрафних санкцій. Ні за прострочені терміни, ані за втрату в грошах, адже договір був зафіксований у гривні.

У відділі продажів компанії-забудовника на запитання журналіста про умови придбання у них нерухомості у розстрочку розповіли, що спочатку треба сплатити перший внесок, а залишок розбивається рівними частинами або щомісячно, або щоквартально, із чітким графіком платежу та штрафними санкціями за несвоєчасне внесення платежів. На неоплачену частину є прив’язка до курсу долара, і так було завжди – зазначили у компанії.

«Схеми» направили окремо запит на ім’я керівника компанії-забудовника щодо нестандартних умов угоди для родини поліцейського. Там зазначили, що «не є стороною договору купівлі-продажу», він укладений з представником інвестиційного фонду «Олерон Стандарт», а не з безпосередньо «Буд Девелопментом». Журналісти направили листа і до фонду та чекають на відповідь.

Під час засідань родичі поліцейського також розповіли, що кошти на ремонт позичили у київського бізнесмена – 1,5 мільйона гривень строком на два роки, без відсотків та врахування інфляції.

У розслідуванні, опублікованому у вересні 2024-го року, «Схеми» розповіли, що заступник начальника Головного управління Національної поліції Києва Тарас Полієнко (раніше він був керівником відділу поліції у Річковому порту Києва) живе з родиною у двоповерхових апартаментах площею 220 квадратних метрів у ЖК бізнес-класу у Києві, оформлених на тещу-пенсіонерку. Згідно з даними, отриманими «Схемами» від джерел у податковій, Валентина Ткаченко з 1998 року офіційно заробила 100 гривень. На пенсію вона вийшла у 2014-му році, наразі отримує близько 3 тисяч гривень на місяць. Офіційні доходи Анатолія Ткаченка, без урахування пенсії, склали близько 350 тисяч гривень. Тобто сумарно їхніх офіційних коштів не вистачило би на придбання цієї нерухомості в ЖК. Водночас у суді родичі Полієнка переконують, що займались бізнесом – торгівлею квітами та перепродажем мікроавтобусів. Але офіційно у їхніх доходах ця діяльність не відображена.

Тоді у коментарі журналістам Полієнко зазначив, що йому невідомі «обставини придбання» квартири, а його дружина пояснила, що її матір заробляла на вирощуванні квітів, і, крім того, в родині «була «Волга», яка прирівнювалась по вартості до житлової квартири в місті Києві».

Через півтора місяці після виходу журналістського розслідування, родина продала квартиру у два з половиною рази дорожче від початкової вартості– за 8,3 мільйона гривень. З них – повернули борги і ще заробили на різниці. Прокурори САП вважають, що той факт, що в цьому пентхаусі жив сам поліцейський і його сім’я, а не родичка, вказує на те, що це майно вона «набула у власність саме за дорученням посадовця», не маючи для цього достатніх офіційних доходів. І тому просять ВАКС визнати «необґрунтованими» ці активи, а також дохід від продажу пентхаусу.