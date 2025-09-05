5 квартир і позашляховик: САП просить суд визнати необґрунтованими активи чинного нардепа

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до суду щодо майна чинного народного депутата – про це відомство заявило 5 вересня.

За повідомленням, прокурор САП 1 вересня звернувся до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованими активів, які в період 2021–2023 років набув чинний народний депутат. Позов базувався на самостійно зібраних доказах і матеріалах від детективів Національного антикоруційного бюро під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Позовна заява стосується такого майна:

п’ять квартир

майнові права на квартиру

автомобіль Toyota Land Cruiser

Загальну вартість активів оцінюють у понад 8,2 мільйона гривень. За даними САП, для приховання факту набуття майна парламентар вжив заходів із оформлення права власності на свого батька та співмешканку брата.

«Аналізом майнового стану народного депутата України, членів його сім’ї та родичів встановлено неможливість набути ці об’єкти за рахунок законних доходів», – йдеться в повідомленні.

Відтак прокурор звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.

Ім’я народного депутата прокуратура не називає.

