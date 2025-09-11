САП: за ексголову Хмельницької МСЕК внесли заставу в 20 млн гривень

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що за колишню голову Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу, підозрювану в незаконному збагаченні, внесли встановлену судом заставу в 20 мільйонів гривень.

«Станом на 11 вересня 2025 року сторона захисту надала Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі підтверджувальні документи про внесення в повному обсязі застави за колишню голову Хмельницької МСЕК, ексдепутата Хмельницької обласної ради і виконання особою всіх покладених судом процесуальних обовʼязків», – йдеться в повідомленні.

У САП нагадали, що 2 вересня прокурор звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишній голові Хмельницької МСЕК.

Як зазначили в прокуратурі, 4 вересня, заслухавши доводи сторін, слідчий суддя ВАКС частково задовольнив зазначене клопотання: суд змінив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на заставу в розмірі 20 млн грн і поклав на Крупу відповідні процесуальні обов’язки, у тому числі здати на зберігання до Державної міграційної служби всі свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд до України, а також носити електронний засіб контролю.

«Звертаємо увагу на те, що наразі не встановлено обставин, які підтверджують порушення підозрюваною зазначених обов’язків», – зауважили у САП.

Раніше речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис заявила, що за Крупу не внесли заставу в 20 млн грн. П’ятиденний термін внесення застави спливав 9 вересня, зазначила вона в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

У ВАКС після зміни запобіжного заходу ексголові Хмельницької МСЕК заявили, що, відповідно до ч. 3 ст. 197 КПК, сукупний строк тримання під вартою підозрюваного під час досудового розслідування не повинен перевищувати 12 місяців – у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів. А підозрювана утримувалася під вартою у кримінальному провадженні уже 11 місяців.

Тетяна Крупа перебувала під вартою з жовтня минулого року. Тоді розмір застави їй був призначений у розмірі у 500 мільйонів гривень. Під час подальших судових розглядів розмір застави поступово зменшували.

Державне бюро розслідувань торік у жовтні заявило, що підозрює керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагаченні. Під час обшуків, за даними слідчих, у них знайшли готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах. Також правоохоронці розповіли, що родині топчиновників належить низка об’єктів нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, а також за кордоном.

Розпочато кримінальне провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби.

Сама чиновниця публічно не коментувала справу.

30 грудня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон №12178, який передбачає ліквідацію в Україні медико-соціальних експертних комісій (МСЕК).