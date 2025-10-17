ЦПК: суд продовжив Шабуніну запобіжний захід

Печерський суд Києва знову продовжив запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання голові «Центру протидії корупції» Віталію Шабуніну, повідомив ЦПК 17 жовтня.

Відтак обмеження та процесуальні обов’язки, покладені на Шабуніна, діятимуть до 2 листопада.

Шабуніна підозрюють в ухиленні від проходження військової служби за сприяння командира військової частини.

У Центрі протидії корупції 13 серпня повідомили, що правоохоронці приїхали на Харківщину на місце служби Віталія Шабуніна, щоб вручити йому оновлену підозру. У ЦПК заявили, що ДБР «не змінює раніше кваліфіковані злочини і не додає нових статей, змінюють опис обставин вчинення злочину».

Державне бюро розслідувань пояснило, що «оскільки обставини вчинення злочину змінилися, ... змінено також підозру, однак без зміни кваліфікації злочину. Йому, як і раніше, інкримінують ухилення від військової служби і шахрайство. Розслідування триває». Крім того, ДБР 13 серпня повідомило про нову підозру командиру Шабуніна.

11 липня стало відомо про обшуки у Шабуніна за місцем служби і вдома. Згодом у ДБР повідомили, що підозрюють активіста у систематичному ухилянні від проходження військової служби й використанні транспортного засобу ЗСУ без законних підстав.

У ЦПК припускають, що обвинувачення ДБР стосуються епізоду й періоду часу з вересня 2022 року по лютий 2023 року, коли під час перебування його підрозділу ТрО на Київщині в Сухолуччі Шабунін, за даними ЦПК, був відряджений до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Організація назвала обвинувачення ДБР абсурдними.

Шабунін кримінальні провадження проти нього вважає «кроком на шляху до корупційного авторитаризму Зеленського». Офіс президента цю справу не коментував.

15 липня суд призначив Шабуніну запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

У березні минулого року голова правління «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін стверджував про те, що Державне бюро розслідувань зареєструвало проти нього два кримінальних провадження за нібито ухилення від військової служби і підробку документів від НАЗК.

Він наголосив, що не ухиляється від військової служби, а також опублікував фото військового квитка, де вказано, що він склав військову присягу 25 лютого 2022 року. Шабунін справи проти нього вважає «ідіотичними».

Тоді у ДБР заявили, що кримінальну справу щодо Шабуніна зобов’язав відкрити суд.



