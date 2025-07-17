Шабунін вимагає від ДБР публічних вибачень або вручення підозри щодо автівки

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін вимагає від Державного бюро розслідувань публічних вибачень або вручення підозри щодо нібито незаконного використання автомобілем ЗСУ, про яке йшлося в офіційному повідомленні Бюро.

«Я вимагаю або офіційного вибачення за брехню на сайті ДБР, або підозру. Поки немає ні першого, ні другого», – сказав він сьогодні на брифінгу.

ДБР 11 липня оприлюднило повідомлення щодо підозри активісту, в якому йшлося, зокрема, про незаконне використання транспорту, призначеного для Збройних сил України. Проте в самій підозрі, оголошеній голові ЦПК, про використання автомобіля не йдеться.

Це також підтвердив Радіо Свобода прокурор Михайло Балан у коментарі після судового засідання. За його словами, факти щодо автомобіля досліджуються в рамках досудового розслідування.



Під час зустрічі з журналістами Шабунін автомобіль Nissan Pathfinder 2005 року, який зацікавив правоохоронців. Голова ЦПК стверджує, що після повернення зі сходу, машина була кілька місяців у Києві, коли той чекав на подальші розпорядження.

«Потім поїхала в Дружківку на схід до підрозділу, де я був раніше», – каже Шабунін, після чого машина повернула в його користування і на якій він відправився на Харківщину на місце служби.

За його словами, він був здивований, коли побачив повідомлення ДБР щодо автомобіля.

«Коли ДБР на офіційному сайті написало про підозру мені у використанні автомобіля, що це незаконна історія, я правда здивувався, бо це поза межами здорового глузду. Бо якщо є підозра мені за це, її треба вклепати всім військовослужбовцям на таких машинах», – каже громадський діяч.

Представник бізнес-клубу CEO Club Ukraine Дмитро Богуславський, який, за його словами, брав участь в організації збору на авто для військовослужбовця Шабуніна, заявив, що у клубу немає «жодних претензій» до Віталія Шабуніна.

«Єдиним благодійником є члени CEO Club Україна. Саме ми вирішили зібрати свої кошти, ми не оголошували жодних зборів зовнішніх, для того, щоб забезпечити військовослужбовця Віталія Шабуніна автомобілем для виконання його бойових завдань. Фонд Палладіни, який організовував даний автомобіль і передавав Віталію документально, виконував суто технічну функцію, відповідно за нашим запитом пошуку, привезення і передачі документально авто військовослужбовцю Віталію Шабуніну. Відповідно жодної фінансової участь Фонд Палладіни не брав в питанні організації цього автомобіля для Віталія».



Шабунін показав саме авто журналістам, а також документи на транспортний засіб, а саме акт приймання-передачі та техпаспорт.

«Ймовірне кримінальне правопорушення, яке буде інкримінуватися по цій машині, – це по суті заподіяння збитків тим, що машині нібито не передана військовим. Однак держава немає жодного стосунку до цієї машини, оскільки не за державні кошти вона була придбана, представник організації, яка збирала гроші на придбання цієї машини, також заявив, що він не для держави придбав цю машину, а безпосередньо для Віталія», – каже юрист Олексій Бойко.

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Як наголошують юрист та сам Шабунін, можна передавати автомобілі в користування як для окремих військових частин, так і для окремих військовослужбовців. Також, за їхніми словами, в цій справі немає потерпілої сторони, якій заподіяно нібито збитки: Шабунін використовує транспортний засіб за тим призначенням, яке зазначено в акті прийому-передачі.



За словами Шабуніна, його захист чекає оприлюднення тексту судового рішення щодо обраного йому запобіжного заходу і «протягом двох-трьох тижнів» подасть апеляційну скаргу.



Після пресконференції Віталій Шабунін, за його словами, відправляється на Харківщину на місце служби.

Державне бюро розслідувань на ці заяви Шабуніна не реагувало.

11 липня стало відомо про обшуки у Шабуніна за місцем служби і вдома. Згодом у ДБР повідомили, що підозрюють активіста у систематичному ухилянні від проходження військової служби й використанні транспортного засобу ЗСУ без законних підстав.

Шабунін кримінальні провадження проти нього вважає «кроком на шляху до корупційного авторитаризму Зеленського». Офіс президента цю справу не коментував.