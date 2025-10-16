САП прокоментувала закриття справи проти ексміністра інфраструктури через термін давності

Вищий антикорупційний суд закрив кримінальне провадження щодо колишнього міністра інфраструктури України – це підтвердила Спеціалізована антикорупційна прокуратура 16 жовтня.

За повідомленням, колегія суддів задовольнила клопотання захисника про закриття справи щодо колишнього урядовця «у зв’язку зі звільненням його від кримінальної відповідальності на підставі закінчення строків давності».

Прокуратура зазначає, що перед ухваленням рішення обвинуваченому роз’яснили право заперечувати проти закриття справи та вимагати продовження судового провадження для доведення своєї позиції про невинуватість.

Читайте також: САП: суд обрав заставу другому адвокату-фігуранту справи про підбурювання до підкупу

«Проте ексміністр не скористався своїм правом на повний розгляд провадження судом, а підтримав клопотання захисника. Лише за результатами розгляду кримінального провадження судом із дослідженням усіх доказів сторін та допиту свідків суд приймає рішення щодо винуватості особи», – заявили в прокуратурі.

Водночас САП підтвердила, що строки давності за звинуваченнями щодо міністра становлять 10 років і вони на сьогодні спливли.

«Судове провадження стосовно іншого обвинуваченого – колишнього першого заступника Міністра інфраструктури України – наразі продовжується», – додає відомство.

Напередодні колишній міністр інфраструктури Андрій Пивоварський підтвердив, що ВАКС закрив справу проти нього:

«Друзі, щойно Вищий антикорупційний суд закрив мою справу за термінами давності. Арешти з майна зняли. Прийду в себе і напишу більше деталей».





ВАКС також напередодні повідомив про звільнення колишнього урядовця від відповідальності та скасування арештів його майна.

У липні 2024 року ексміністр інфраструктури України Андрій Пивоварський заявив, що набув статусу обвинуваченого в справі про зловживання владою і службовим становищем. У лютому 2023 року Пивоварському та його колишньому першому заступнику повідомили про підозру в зловживанні владою та службовим становищем, яке завдало державі понад 30 мільйонів доларів збитків.

За даними слідства, у 2015 році міністр спільно зі своїм заступником, який також був головою Тарифної ради Мінінфраструктури, нібито видав наказ, який дозволяв приватним компаніям стягувати половину ставки корабельного збору із суден в морському порту «Південний».

Пивоварський відкидав звинувачення. Зокрема, він вказував на те, що муситиме доводити в суді, що не порушив закон, підписавши рішення «колегіального органу, Кабінету Міністрів, яке пройшло погодження всієї вертикалі виконавчої влади і було юстоване Міністерством юстиції».



