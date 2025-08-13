У ДБР повідомили, як саме змінили підозру Шабуніну та його командиру

Державне бюро розслідувань проінформувало 13 серпня, які саме зміни внесло в підозру голові правління Центру протидії корупції Віталію Шабуніну, а також повідомило про нову підозру його командиру в справі про зловживання та ухилення від військової служби.

«Оскільки обставини учинення злочину змінилися, безпосередньо військовослужбовцю, якому командир сприяв в скоєнні злочину своїми діями, змінено також підозру, однак без зміни кваліфікації злочину. Йому, як і раніше, інкримінують ухилення від військової служби та шахрайство. Розслідування триває», – йдеться в повідомленні.

У ДБР уточнюють, що його співробітники повідомили про нову підозру – в пособництві в ухиленні підлеглим від виконання обов’язків військової служби командиру однієї з військових частин Київщини та вручили підозру з оновленим змістом обставин скоєння злочину безпосередньо військовослужбовцю (з викладених обставин є очевидним, що йдеться саме про Шабуніна).

За даними слідства, командир з порушенням установлених процедур відрядив військовослужбовця до державного органу, де той не виконував ані обов’язків служби, ані функцій установи.

«Натомість він проводив час на власний розсуд у столиці, пересувався містом у приватних справах і відвідував заклади громадського харчування. При цьому отримував грошове забезпечення і таким чином протиправно заволодів державними коштами на понад 224 тисячі гривень», – указано в повідомленні.

У звʼязку з цим командиру додатково інкриміновано пособництво в ухиленні підлеглого від виконання обов’язків військової служби, вчинене за попередньою змовою та зловживання службовим становищем (ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч.4 ст. 409 КК України).

Раніше 13 серпня в Центрі протидії корупції повідомили, що правоохоронці приїхали на Харківщину на місце служби Віталія Шабуніна, щоб вручити йому оновлену підозру. У ЦПК заявили, що ДБР «не змінює раніше кваліфіковані злочини і не додає нових статей, змінюють опис обставин вчинення злочину».

11 липня стало відомо про обшуки у Шабуніна за місцем служби і вдома. Згодом у ДБР повідомили, що підозрюють активіста у систематичному ухилянні від проходження військової служби й використанні транспортного засобу ЗСУ без законних підстав.

У ЦПК припускають, що обвинувачення ДБР стосуються епізоду та періоду часу з вересня 2022 року по лютий 2023 року, коли під час перебування його підрозділу ТрО на Київщині в Сухолуччі Шабунін, за даними ЦПК, був відряджений до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Організація назвала обвинувачення ДБР абсурдними.

Шабунін кримінальні провадження проти нього вважає «кроком на шляху до корупційного авторитаризму Зеленського». Офіс президента цю справу не коментував.

15 липня суд призначив Шабуніну запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

У березні минулого року голова правління «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін стверджував про те, що Державне бюро розслідувань зареєструвало проти нього два кримінальних провадження за нібито ухилення від військової служби і підробку документів від НАЗК.

Він наголосив, що не ухиляється від військової служби, а також опублікував фото військового квитка, де вказано, що він склав військову присягу 25 лютого 2022 року. Шабунін справи проти нього вважає «ідіотичними».

Тоді у ДБР заявили, що кримінальну справу щодо Шабуніна зобов’язав відкрити суд.