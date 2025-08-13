У ЦПК заявили, що правоохоронці приїхали на місце служби Шабуніна для вручення йому оновленої підозри

Правоохоронці приїхали на Харківщину на місце служби Віталія Шабуніна, щоб вручити йому оновлену підозру, повідомили у Центрі протидії корупції.



У ЦПК заявили, що ДБР «не змінює раніше кваліфіковані злочини і не додає нових статей, змінюють опис обставин вчинення злочину».

ДБР наразі про вручення оновленої підозри Шабуніну не повідомляє.

11 липня стало відомо про обшуки у Шабуніна за місцем служби і вдома. Згодом у ДБР повідомили, що підозрюють активіста у систематичному ухилянні від проходження військової служби й використанні транспортного засобу ЗСУ без законних підстав.

У ЦПК припускають, що обвинувачення ДБР стосуються епізоду та періоду часу з вересня 2022 року по лютий 2023 року, коли під час перебування його підрозділу ТрО на Київщині в Сухолуччі Шабунін, за даними ЦПК, був відряджений до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Організація назвала обвинувачення ДБР абсурдними.

Шабунін кримінальні провадження проти нього вважає «кроком на шляху до корупційного авторитаризму Зеленського». Офіс президента цю справу не коментував.

15 липня суд призначив Шабуніну запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

У березні минулого року голова правління «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін стверджував про те, що Державне бюро розслідувань зареєструвало проти нього два кримінальних провадження за нібито ухилення від військової служби і підробку документів від НАЗК.

Він наголосив, що не ухиляється від військової служби, а також опублікував фото військового квитка, де вказано, що він склав військову присягу 25 лютого 2022 року. Шабунін справи проти нього вважає «ідіотичними».

Тоді у ДБР заявили, що кримінальну справу щодо Шабуніна зобов’язав відкрити суд.



