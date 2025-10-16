Ув’язнена в РФ журналістка Ніка Новак оголосила голодування через умови в колонії

Журналістка Ніка Новак, засуджена на чотири роки позбавлення волі за звинуваченням у співпраці з іноземною організацією, поскаржилася на тортури в колонії в Іркутській області, де вона утримується, і оголосила голодування. Про це повідомляє SOTAVision.

Журналістка взяла участь у засіданні в Дзержинському суді Новосибірська по відеозв’язку з колонії. Під час засідання вона, зокрема, повідомила, що після переведення на суворі умови тримання їй перестали передавати листи. Також вона розповіла, що співробітники колонії провокують її на порушення порядку, постійно погрожують новими кримінальними справами, а також, що її поміщали у ШІЗО через відмову дати інтерв’ю прокремлівським ЗМІ та через відмову працювати швачкою.

За словами Новак, у камері одна із ув’язнених нападає на іншу, а ще одну ув’язнену «два дні били». Загалом умови тримання вона охарактеризувала як тортури. За словами журналістки, вона продовжить голодування, доки ставлення персоналу колонії не зміниться. Вона також звернулася до ЗМІ та громадян з проханням писати скарги на колонію. За її словами, становище «вже гірше нікуди», а контакт з адміністрацією колонії вона знайти не може.

Суд був присвячений спробі оскаржити статус «схильної до тероризму», який Новак надали в колонії.

Журналістка, яка співпрацювала з Радіо Свобода як позаштатний кореспондент, відбуває термін у виправній колонії номер 11 у селищі Бозой Іркутської області. У листопаді 2024 року її засудили до чотирьох років колонії у справі про «співпрацю з іноземною організацією на конфіденційній основі». Це перший випадок вироку журналісту за цією статтею.

Проєкт «Меморіалу» «Підтримка політв’язнів» визнав Ніку Новак політв’язнем. Раніше вона вже оголошувала голодування через припинення доставки листів.

Президент медіакорпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Стівен Капус після оголошення вироку закликав владу Росії звільнити журналістку: «Ми засуджуємо несправедливий вирок журналістці RFE/RL Ніці Новак у Росії. Ці політично мотивовані звинувачення спрямовані на те, щоб змусити замовкнути окремих репортерів і вчинити на них стримувальний вплив».