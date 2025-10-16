Купив два автомобілі – НАБУ і САП заявляють про викриття депутата ВР на легалізації понад 9 млн гривень

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура ввечері 16 жовтня проінформували, що повідомили про підозру чинному народному депутату України у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.

За даними слідства, депутат Верховної Ради, ім’я якого в повідомленні не назване, заволодів коштами приватного товариства, пообіцявши його представникам сприяння в отриманні дозволу на транскордонне перевезення мінеральних добрив. Отримавши гроші на рахунок близької особи, підозрюваний жодних дій в інтересах компанії не вчинив, повідомляють у НАБУ.

Антикорупційні органи вказують, що депутат розробив схему легалізації цих грошей.

«Спочатку суму понад 9 млн гривень перерахували на рахунки юридичної компанії, що належить близькому родичу депутата, під виглядом оплати за надання правових послуг. Надалі частину цих коштів перевели на інший рахунок та витратили на придбання двох автомобілів преміум-класу – BMW X5 M (F95) та Mercedes-Benz G 63 AMG», – ідеться в повідомленні.

Після цього підозрюваний став відкрито користуватися цими автівками, створюючи видимість ніби вони були придбані за законні доходи від підприємницької діяльності.