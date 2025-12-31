Генштаб: ЗСУ зупинили три спроби РФ просунутись уперед на Гуляйпільському напрямку, ще вісім боїв тривають

На фронті від початку доби станом на 16:00 зафіксовано 58 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Найбільше російських атак було на Покровському напрямку – сили РФ здійснили 18 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Мирноград, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Нове Шахове, Родинське. Два боєзіткнення тривають.



На Костянтинівському напрямку російські загарбники 10 разів атакували у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Торське, Русин Яр та у бік Софіївки, Іванопілля. Триває одне бойове зіткнення.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці вже зупинили три спроби військ РФ просунутись уперед в районах Гуляйполя, Солодкого та Білогір’я, ще вісім боєзіткнень тривають.



Бої також продовжуються на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Олександрівському напрямках.На Слов’янському напрямку війська РФ атакували у районі Серебрянки.

На Краматорському, Оріхівському та Придніпровському напрямку з початку доби противник наступальних дій не проводив.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ, однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



