У Фінській затоці пошкоджені підводні кабелі між Естонією та Фінляндією

У Фінській затоці наразі не працюють чотири підводні кабелі, що сполучають Естонію з іншими країнами, та один між материком і островом Гіюмаа, заявило Міністерство юстиції та цифрових комунікацій країни.



За даними міністерства, несправності були виявлені в кабелі CITIC між Естонією та Швецією (з 28 грудня), кабелі Telia, між Ляенемаа та Хійумаа, та кабелі Arelion, між Гіюмаа та Швецією у двох місцях (з 30 грудня), а від сьогоднішнього ранку – в одному підводному кабелі Arelion між Естонією та Фінляндією та в одному підводному кабелі Elisa (між Таллінном і Гельсінкі).

Згідно з повідомленням, у перших трьох випадках несправності, ймовірно, спричинені штормами, що сталися останніми днями. Причини пошкодження двох кабелів між Естонією і Фінляндією розслідуються.

Також пресслужба поліції Фінляндії повідомила про пошкодження телекомунікаційного кабелю Elisa між Гельсінкі й Таллінном.



«Прикордонна служба виявила судно, яке підозрюється в заподіянні пошкодження кабелю своїми діями… Підозрюване судно виявив патрульний катер фінської прикордонної служби Turva і гелікоптер у виключній економічній зоні Фінляндії. Якірний ланцюг судна було знайдено в морі. Прикордонна служба попросила судно зупинитися та підняти якірний ланцюг», – йдеться в повідомленні.

Поліція розпочала розслідування кримінальної справи.

Про пошкодження кабелів між європейськими країнами повідомляється не вперше. У листопаді 2024 року був пошкоджений кабель між Швецією, Литвою, Фінляндією та Німеччиною. Наприкінці грудня 2024 року у Фінській затоці був пошкоджений силовий кабель Estlink 2 та чотири телекомунікаційні кабелі.

Постраждалі країни вважають, що до цієї шкоди можуть бути причетні Росія та її танкери. Москва ці звинувачення відкидає.

На початку травня у НАТО заявили про «глибоку стурбованість гібридними діями Росії». Йдеться про диверсії, акти насильства, кібер- й електронне втручання, кампанії з дезінформації та інші гібридні операції.