Поліція: у Харкові чоловік вистрілив у військовослужбовця ТЦК під час перевірки документів

У Харкові чоловік вистрілив у військовослужбовця Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) під час перевірки документів та втік з місця події, його вже затримали.

Як повідомляє пресслужба поліції Харківської області, це сталося 31 грудня близько 09:00 у Немишлянському районі Харкова.

За даними поліції, 42-річний водій здійснив постріл у бік військовослужбовця ТЦК та СП, після чого втік з місця події. Військовий тілесних ушкоджень не зазнав, кулею було пошкоджено формений одяг.

Протягом кількох годин поліцейські встановили місцеперебування чоловіка, який стріляв, та затримали його.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами.

Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ.



