Армія РФ знову просунулася до Гуляйполя: окупувала два села

Гуляйполе, Запорізька область, 3 вересня 2023 року
Гуляйполе, Запорізька область, 3 вересня 2023 року

Російська армія знову значно просунулася на північ від Гуляйполя – про це вдень 12 листопада повідомив проєкт DeepState. Цього разу агресор окупував одразу два села – Нове і Новоуспенівське, а також захопив нові території біля сіл Солодке, Рівнопілля і Яблукове. До північних околиць Гуляйполя армії РФ залишається всього 7 кілометрів.

Відхід ЗСУ підтвердили і в Силах оборони півдня України – за даними відомства, 11 листопада «пізно ввечері, в результаті комплексного вогневого ураження наших позицій в районі Рівнопілля, з метою збереження життя особового складу, українські підрозділи перемістилися на більш вигідні рубежі».

О 14:30 11 листопада Сили оборони півдня України повідомили, що українські військові відійшли з позицій біля населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка, Новомиколаївка на Запоріжжі.

«За Яблукове, Рівнопілля і Солодке тривають жорстокі бої. Противник зі східного напрямку прагне охопити Гуляйполе та відрізати логістичні шляхи, які ведуть з Покровського. Бої тривають», – йшлося в повідомленні.

DeepState почав фіксувати просування армії Росії на північ від Гуляйполя приблизно з 5 листопада – відтоді агресор подолав приблизно 10 кілометрів.

Український Генштаб вранці 12 листопада повідомив про 23 атаки на Олександрівському і три на сусідньому Гуляйпольському – за минулу добу.

