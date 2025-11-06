Просочування до Покровська: як запобігти успіхам Кремля?

Від початку місяця (станом на 6 листопада) військам РФ вдалося просунутися на майже 1,5 км на північний схід та північ Покровська. Це просування показує «червона зона» на мапі аналітичного проєкту DeepState. А «сіра зона», де фіксували пересування російських груп та їхнє знищення, наразі охоплює більшу частину міста.

Українські та американські оглядачі зауважили, що для битви за Покровськ – після невдалих лобових штурмів у березні 2024 року – російське військове командування застосувало нову тактику: просочування або інфільтрація малих груп піхоти углибину оборони ЗСУ.

На тлі нестачі особового складу в підрозділах ЗСУ та цілеспрямованого «полювання» на українські екіпажі безпілотників нова тактика стала результативною.

Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) пояснюють особливості штурму Покровська та як перекрити це просочування.

Що відбувається у Покровську зараз

Про ситуацію в місті українські військові розповіли Андрію Кузакову, кореспонденту телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время», створеної Радіо Свобода для російськомовної аудиторії:

Армія РФ переважає в особовому складі і кількості БпЛА : на противагу 20 вильотам на день від українських екіпажів російські роблять 40, 50 і більше;

: на противагу 20 вильотам на день від українських екіпажів російські роблять 40, 50 і більше; Лінія розмежування відсутня , російські військові можуть перебувати будь-де; оператори БпЛА беруть участь у стрілецьких боях;

, російські військові можуть перебувати будь-де; оператори БпЛА беруть участь у стрілецьких боях; « Піхота – 3-4 людини – заходять постійно. Одні пішли, другі. Один-двоє доходять, накопичуються. І коли вже накопичилися – пішов наступ», – описує реалії Покровська український військовослужбовець на псевдо «Одін»;

Одні пішли, другі. Один-двоє доходять, накопичуються. І коли вже накопичилися – пішов наступ», – описує реалії Покровська український військовослужбовець на псевдо «Одін»; «Є цивільні, яких ми називаємо «ждунами». Вони ворога можуть закрити у себе в підвалі, показати будинок, де є безпечне укриття, або де розташовані наші точки. Це дуже сильно ускладнює нам роботу», – додає Валентин.

Також оборонці Покровська говорять про те, що російські дрони украй ускладнили логістику.

Ці фактори, зокрема, а також тактика просочування та інфільтрації малих груп піхоти за підтримки екіпажів БпЛА дозволили армії РФ мати успіхи у битві за Покровськ.

Просочування як відповідь на українські дрони – Машовець

Метод інфільтрації, просочування став відповіддю російського командування на ефективне застосування Силами оборони БпЛА різного рівня (розвідувальних та ударних) та масштабування «кілзони» (зони ураження дронами), зазначає Костянтин Машовець, оглядач групи «Інформаційний спротив».

«Фактично на полі бою була створена ситуація, коли противник не міг раптово (приховано) навіть просунутися уперед для проведення атакуючих/штурмових дій. Простіше кажучи, російські атакуючі підрозділи не могли навіть наблизитися до позицій Збройних сил України, не зазнаючи, у більшості випадків, критичних для себе втрат», – зазначив оглядач.

У такій ситуації військові РФ дійшли висновку, що для забезпечення прориву треба: нейтралізувати підрозділи, що використовують тактичні БпЛА (забезпечують розвідку та моніторинг поля бою, наприклад, «Валькірія», «Лелека») і системи управління дронами; паралізувати постачання на ділянці прориву; скористатися дірами в обороні ЗСУ, що спричинені нестачею особового складу.

До схожих висновків щодо пріоритетності протидії українським екіпажам БпЛА під час битви за Покровськ дійшли і в американському Інституті вивчення війни (ISW).

«Російські успіхи в Покровському секторі значною мірою стали можливими завдяки російським атакам на українські безпілотники. Російські групи інфільтрації навмисно націлені на українські екіпажі безпілотників, щоб вступити з ними в ближній бій, перешкоджаючи операціям українських безпілотників», – зазначили аналітики ISW у звіті від 4 листопада.

Етапи просочування

Костянтин Машовець виділяє декілька етапів тактики інфільтрації: підготовчий, практичний, етап закріплення та розвитку успіху.

Підготовчий

До підготовчого етапу, зазначає оглядач, входить планування, формування підрозділів, навчання методам просочування.

А ще – вивчення структури підрозділів ЗСУ на певній ділянці (особлива увага тим, що використовують БпЛА; пункти управління; вогневі засоби).

Також шукають найбільш вразливі для оборони ділянки – «діри» – вивчаючи плани населених пунктів та результати космічної розвідки.

До початку активного проникнення війська РФ застосовують низку методів впливу на оборону:

Артобстріли, бомбові удари, атаки БпЛА та іншими засобами ураження. Машовець наголошує: « Підрозділи та угруповання тактичних БпЛА українських військ у ході підготовки противника до масованого «проникнення» стають пріоритетною ціллю номер 1 … Противник створив спеціалізовані підрозділи (у тому числі озброєні ударними та розвідувальними «дронами»), основним призначенням яких є саме полювання на українських операторів «дронів»;

та іншими засобами ураження. Машовець наголошує: « … Противник створив спеціалізовані підрозділи (у тому числі озброєні ударними та розвідувальними «дронами»), основним призначенням яких є саме полювання на українських операторів «дронів»; Диверсійна діяльність спецпризначенців з метою створити, поглибити та розширити діри в обороні ЗСУ для просочування малих груп піхоти. «Зазвичай для цього вибирають найслабші, з точки зору противника, опорний пункт, позицію ЗСУ (наприклад, де особового складу мало, його морально-психологічний стан знижений, вкрай ускладнене постачання матеріально-технічних засобів та боєприпасів, де тривалий час не було ротації або навіть обмежена видимість тощо)», – зазначає Машовець.

Практичний етап

Малі штурмові групи проникають в глибину оборони, захоплюють позиції. Діють скоординовано задля досягнення низки цілей:

Позбавити лінію оборони контролю та керованості;

Контроль над шляхами постачання ЗСУ, аби підрозділи, що тримають оборону, втратили боєздатність.

«При виявленні пунктів управління ЗСУ, позицій підрозділів та груп БпЛА, вони атакують їх у пріоритеті, траплялося, що для цього російське командування «координувало» дії кількох своїх малих піхотних груп», – описує оглядач типову ситуацію для Покровська.

Закріплення та розвиток успіху

Коли система оборони ЗСУ (на думку російського командування) дезорганізована інфільтраціями малих груп піхоти – виникають спроби просувань головних підрозділів.

Костянтин Машовець наголошує: така тактика наразі спрацювала лише в умовах щільної міської забудови, коли малі піхотні групи можуть скористатися спорудами та підвалами для укриття від українських піхотинців, дронів та інших засобів ураження.

Просочування як інструмент інформаційної війни

Тактика інфільтрації та відсутність сталої лінії зіткнення дозволяє Кремлю робити перебільшені заяви про ситуацію на полі бою, твердять в ISW у звіті за 26 жовтня.

«Герасимов стверджував – дуже ймовірно, неправдиво – що російські війська оточили до 5 500 українських військовослужбовців на Покровському напрямку та заблокували групу з 31 українського батальйону поблизу Покровська та Мирнограда (на схід від Покровська)», – звітують у ISW.

Американські аналітики припускають, що такі заяви мають на меті вплинути на Україну та її західних партнерів, аби ті поступилися вимогам Росії щодо імовірного завершення війни.

Як протистояти просочуванню

Заблокувати місця інфільтрації пропонує Роман Погорілий , співзасновник та аналітик платформи DeepState. «Ми зараз зосереджені в публічному просторі на зачистці міста… Немає сенсу проводити в місті зачистки, коли на тому самому місці завтра знову буде ворог. Необхідно заблокувати (шляхи просочування). Поки що не робляться такі рухи, і чи будуть – невідомо. Тому що є зосередженість на оцих зачистках: якісь групи на гелікоптерах висаджувати, кіно показувати… », – зауважив Погорілий;

пропонує , співзасновник та аналітик платформи DeepState. «Ми зараз зосереджені в публічному просторі на зачистці міста… Немає сенсу проводити в місті зачистки, коли на тому самому місці завтра знову буде ворог. Необхідно заблокувати (шляхи просочування). Поки що не робляться такі рухи, і чи будуть – невідомо. Тому що є зосередженість на оцих зачистках: якісь групи на гелікоптерах висаджувати, кіно показувати… », – зауважив Погорілий; Побудувати нові варіанти ліній оборони з урахуванням недостатньої кількості особового складу пропонує Костянтин Машовець;

з урахуванням недостатньої кількості особового складу пропонує Костянтин Машовець; Захист шляхів постачання та транспорту з урахуванням дронової загрози;

з урахуванням дронової загрози; Масштабування використання наземних роботизованих комплексів для логістичних потреб;

для логістичних потреб; Цілеспрямована бойова робота з виявлення та ураження позицій російських операторів БпЛА ;

; Збільшення постачання дронів різних типів .

. Адекватне інформування про ситуацію у зоні відповідальності підрозділів. «Свою роль (у вдалій інфільтрації в Покровську – ред. ) зіграла брехня в доповідях, де командир бригади та підрозділи, які тримали ту ділянку, подавали недостовірну інформацію: були і фейкові позиції, і недостатня кількість особового складу, щоб утримувати позиції, але про це теж не доповідалося», – зазначив Роман Погорілий.

