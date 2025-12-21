Від початку доби Сили оборони відбили 200 атак російських військових – Генштаб

Від початку доби 21 грудня Сили оборони відбили 200 атак російських військових, йдеться у новому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

У командуванні кажуть, що на Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося дві атаки російських військових.

«Ворог завдав одного авіаційного удару трьома авіабомбами, здійснив 95 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, вісім з яких – із реактивних систем залпового вогню», – йдеться в оперативному зведенні.

У Генштабі повідомили, що РФ 16 разів атакувала позиції ЗСУ на Південно-Слобожанському напрямку у районах населених пунктів Вовчанськ, Приліпка, Дворічанське та у бік Ізбицького, Вільчі й Обухівки. Один бій досі триває.

«На Куп’янському напрямку ворог сьогодні здійснив шість наступальних дій у бік Курилівки, Петропавлівки, Піщаного та Глушківки. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 15 штурмових дій противника у напрямках населених пунктів Дружелюбівка, Ставки, Новосергіївка, Коровій Яр, Степове, Ольгівка, Лиман, Дробишеве та в районі Зарічного. Ще чотири боєзіткнення тривають», – повідомили у командуванні.

Відомо також, що на Покровському напрямку від початку цієї доби сили РФ 47 разів атакували у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Сухецьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Дорожнього, Новопідгороднє, Сергіївки, Нового Шахового й Новопавлівки.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ, однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.