У Генштабі звітують про понад 90 боєзіткнень від початку доби, на Покровському напрямку відбито 15 атак

Від початку доби 21 грудня на фронті відбулось 93 бойових зіткнення, йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

У командуванні кажуть, що на Північно-Слобожанському та Курському напрямках РФ здійснила одну атаку, 49 разів обстріляла українські позиції та населені пункти, зокрема чотири рази – з реактивних систем залпового вогню.

Водночас, за даними Генштабу, на Південно-Слобожанському напрямку відбулися 12 боєзіткнень. Сили РФ атакували у районах Вовчанська, Приліпки й Дворічанського, у бік Ізбицького й Обухівки. Чотири зіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбивали шість російських атак, здійснених у бік Курилівки, Петропавлівки, Піщаного та Глушківки. Чотири боєзіткнення ще тривають.

На Лиманському напрямку армія РФ вісім разів атакувала українські позиції в бік Дружелюбівки, Степового, Ольгівки, Лимана та Дробишевого, у районі Зарічного. П’ять боєзіткнень досі тривають.

У командуванні кажуть, що на Покровському напрямку сили РФ здійснили 23 спроби потіснити Сили оборони із займаних позицій у районах Шахового, Родинського, Сухецького, Покровська, Котлиного, Удачного й Молодецького, у бік Нового Шахового й Новопавлівки. Оборонці стримують натиск: 15 російських атак уже відбито.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ, однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



