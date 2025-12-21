На Покровському напрямку за добу було 72 бойових зіткнення – Генштаб

На фронті протягом минулої доби відбулося 235 бойових зіткнень, найбільше з яких – на Покровському напрямку, повідомив у ранковому зведенні 21 грудня Генштаб ЗСУ.

«На Покровському напрямку відбулося 72 бойових зіткнення у районах населених пунктів Никанорівка, Шахове, Мирноград, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка, Дачне й у бік Новопавлівки», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, російські атаки також були на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Костянтинівському, Олександрівському, Гуляйпільському, Оріхівському і Придніпровському напрямках.

9 грудня головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що оборона Покровська продовжується, українські війська контролюють на півночі міста майже 13 кв. кілометрів.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.