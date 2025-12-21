«Нічим не відрізняються від «ІДІЛ»: Сибіга – про викрадення армією РФ українців на Сумщині

Російські військові нічим не відрізняються від терористів «Ісламської держави» після того, як вони примусово вивезли 50 цивільних із Грабовського, що на Сумщині, до Росії, зазначив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

«Російські окупанти викрали п’ять десятків мирних жителів, переважно літніх жінок, з крихітного українського села Грабовське, що розташоване прямо за державним кордоном у Сумській області. Такими середньовічними рейдами путінська Росія показує, що нічим не відрізняється від терористичних угруповань, таких, як «ІДІЛ», «Боко Харам» чи «ХАМАС»», – написав Сибіга.

Міністр каже, що Україна вимагає повернути додому її цивільних заручників.

«Ці п’ятдесят людей та тисячі інших цивільних осіб, насильно депортованих до Росії, включаючи українських дітей», – зазначив Сибіга.

Крім того, голова МЗС України звернувся до міжнародної спільноти.

«Ми закликаємо всі держави та міжнародні організації приєднатися до нас у вимозі звільнити невинних цивільних осіб, викрадених з їхніх домівок. Цей конкретний воєнний злочин вже розслідується в Україні та має отримати відповідну реакцію також на міжнародному рівні. Це також підкреслює постійну загрозу життя поруч із Росією. Саме тому Україні потрібен справжній й тривалий мир. Життя поруч із терористами вимагає сили та надійних гарантій безпеки», – підкреслив глава МЗС.

Напередодні староста села Грабовське Лариса Кремезна повідомила у коментарі «Суспільному», що на Сумщині російські військові вивезли до РФ близько пів сотні жителів населеного пункту.

Після цього в Сумській ОВА повідомили, що з Краснопільської громади на Сумщині евакуювали частину жителів, які раніше відмовлялися від’їжджати.

Російські війська перетнули державний кордон України поблизу села Грабовське Краснопільської громади в Сумській області, що на кордоні з Росією, і примусово вивезли до РФ понад 50 цивільних українців, повідомили у Головному управлінні комунікацій ЗСУ. Коментар наводять видання «Українська правда» й агентство «Інтерфакс-Україна».

За повідомленням, переважно це – чоловіки й жінки літнього віку, одній із жінок – 89 років.