Сирський вирішив утримувати Покровськ? Куди Росія зверне з плацдарму біля Гуляйполя?

Російське просування в Покровську та Мирнограді Донецької області приблизно з 11 листопада сповільнилося – про це свідчать дані проєкту DeepState. В останні дні агресор зміг трохи просунутися біля Котлиного на захід від агломерації – очевидно, намагаючись перерізати логістику ЗСУ в районі Гришиного. У попередні дні армія Росії практично щодня розширювала «червону» та «сіру» зони в самому Покровську, а також навколо нього, звужуючи «напівкотел» для українських захисників.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив 13 листопада, що відвідав Покровський напрямок і зазначив, що стабілізація обстановки там залежить від «рівня взаємодії та злагодженості дій органів військового управління, частин і підрозділів», які беруть участь в обороні Покровська та Мирнограда. Пізніше він наголосив, що основну увагу Сили оборони приділяють «посиленню підрозділів на цьому напрямку, забезпеченню наших воїнів усім необхідним, а також зміцненню логістичних маршрутів».

Попри відсутність просування, за даними DeepState, напрямок залишається пріоритетним для агресора – вранці 14 листопада Генштаб повідомив про 51 штурм тут.

Чи вирішив Сирський утримувати Покровськ, попри загрозу оточення?

Куди Росія зверне з плацдарму біля Гуляйполя?

І як на економіку РФ вплине успішний удар Сил оборони по нафтовому терміналу в Новоросійську?

