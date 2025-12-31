Генштаб ЗСУ: армія Росії втратила близько тисячі військових за добу

Армія Росії втратила приблизно 1 мільйон 207 910 військових за час повномасштабного вторгнення – про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України 31 грудня.

За даними командування, за попередню добу російські війська втратили близько 1000 людей особового складу.

Штаб зазначає, що через надходження уточнених розвідувальних даних скоригував деякі позиції загальних російських втрат: артилерійські системи, РСЗВ, засоби ППО, дрони оперативно-тактичного рівня, автомобільну та спеціальну техніку.





Поточні дані про втрати російської техніки:

11 481 танків (+4 за добу)

23 845 бойових броньованих машин (+4)

35 642 артилерійських систем (+33)

1 586 реактивних систем залпового вогню (+1)

1 266 засоби протиповітряної оборони

434 літаки

347 гелікоптерів

97 684 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+552)

4 136 крилатих ракет

28 кораблів і катерів

2 підводних човни

72 247 автомобілі і автоцистерни (+127)

4 035 одиниці спеціальної техніки (+1)

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Розвідка Великої Британії 2 грудня проаналізувала дані Генерального штабу Збройних сил України про російські втрати на війні. Відомство при Міністерстві оборони Британї вказало на те, що Росія, ймовірно, втратила 382 тисяч солдат вбитими й пораненими від початку 2025 року, а загальні втрати за час повномасштабного вторгнення сягнули 1,168 мільйона.

Читайте також: Російська авіація у Криму. Як Сили оборони України «підірвали наступальні можливості армії РФ» за рік

«Середні денні втрати Росії протягом листопада 2025-го сягнули 1 033, за даними Генерального штабу України – більше, ніж 1 008 у жовтні 2024-го, третє зростання за місяць поспіль», – йдеться в зведенні.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський на початку 2025 року в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.



