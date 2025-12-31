Нічна атака Росії: в Одесі постраждали четверо людей, більшість – діти

Росія атакувала Одеську область вночі проти 31 грудня, повідомила місцева влада. Очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив про атаки на житло, логістичну та енергетичну інфраструктуру.

«В Одесі внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено фасади та скління кількох багатоповерхових житлових будинків. В одному з будинків виникли пожежі в квартирах. Вогнем пошкоджено цивільні автомобілі», – заявив він.

Голова міської військової адміністрації Сергій Лисак уточнив згодом, що постраждали четверо людей, в тому числі троє дітей. Немовля семи місяців, 14-річний хлопець і восьмирічна дівчинка – у стані середньої тяжкості. Також 42-річний чоловік у важкому стані.

«Усі постраждалі доставлені до медичних закладів, їм надається вся необхідна допомога. Медики, рятувальники та всі міські служби працюють на місці. Розгорнуто оперативний штаб, мешканцям надається необхідна допомога», – повідомив Лисак.





Також пошкодження внаслідок атаки дронів фіксували на Київщині, повідомив голова області Микола Калашник:

«Унаслідок атаки дронів у Білій Церкві пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. У ньому вибиті вікна та пошкоджені балкони з першого по шостий поверх. Повідомлень про поранених серед жителів не надходило».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



