Унаслідок атаки дронів в Одесі пошкоджений будинок, без постраждалих – влада

Унаслідок здійсненої ввечері 27 грудня атаки в Одесі пошкоджені цивільні об’єкти, повідомили обласна прокуратура та голова ОВА Олег Кіпер.

«Ввечері внаслідок ворожої атаки постраждав житловий сектор в Приморському районі Одеси. Ударний безпілотник влучив у дах двоповерхового житлового будинку, виникла пожежа», – інформував увечері чиновник.

Зранку 28 грудня прокуратура уточнила масштаб пошкоджень.

«Пошкоджено двоповерховий житловий будинок, вибито вікна, пошкоджено стелю у будівлі навчального та дошкільного закладів. Від ворожої атаки ніхто з людей не постраждав», – ідеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



