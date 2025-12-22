Доступність посилання

Зеленський: представлені кілька кандидатур на посаду командувача ПВК «Південь», готується рішення

На Ставці детально обговорили стан ППО, прикриття фронту та українських регіонів, зокрема Одещини, засобами протиповітряної оборони, повідомив Зеленський
На Ставці детально обговорили стан ППО, прикриття фронту та українських регіонів, зокрема Одещини, засобами протиповітряної оборони, повідомив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що представлені кілька кандидатур на посаду командувача ПВК «Південь», готується рішення.

«Окремо і детально обговорили стан ППО, прикриття фронту та наших регіонів, зокрема Одещини, засобами протиповітряної оборони. Вже представлені й кілька кандидатур на посаду командувача ПВК «Південь». Готуємо рішення», – написав він у телеграмі за підсумками засідання Ставки головнокомандувача.

Зеленський зазначив, що цими тижнями російська армія відчутно збільшила інтенсивність атак. За його словами, відповідно зросла і кількість російських втрат.

«Будемо й надалі підтримувати саме таку динаміку: якщо росіяни не вкладаються в процес перемовин на сто відсотків серйозно та спрямовують свої ресурси на затягування і розширення війни, ми будемо на це реагувати цілком логічно – нашими діями у відповідь», – додав президент.

Після чергових масованих російських обстрілів Одещини Зеленський 20 грудня анонсував звільнення командувача повітряного командування «Південь» Дмитра Карпенка, «бо треба реагувати вчасно, швидко як би не було важко і треба захищати максимально наших людей, Одесу, й інші наші регіони».

Читайте також: Одеса-Рені. Наслідки російської атаки біля кордону з Молдовою: що відомо

Росія увечері 18 грудня атакувала дронами міст через Дністер біля Маяків, що є ключовим шляхом між Одесою та Молдовою. Пункти пропуску в районі Паланки працюють частково, рух до Одеси перенаправили через інші кордони, що спричинило великі затримки. Трасу Одеса-Рені закрили.

Згодом стало відомо, що на Одещині поновили транспортне сполучення після російського обстрілу на мосту під селом Маяки, воно працює у штатному режимі, повідомив в ефірі телемарафону заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита.

За словами чиновника, логістичного колапсу не буде – усі вантажі доставляються, банкомати, банки та державні установи працюють. Є деякі незручності, але дуже незначні.

