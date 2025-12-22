Зеленський: представлені кілька кандидатур на посаду командувача ПВК «Південь», готується рішення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що представлені кілька кандидатур на посаду командувача ПВК «Південь», готується рішення.

«Окремо і детально обговорили стан ППО, прикриття фронту та наших регіонів, зокрема Одещини, засобами протиповітряної оборони. Вже представлені й кілька кандидатур на посаду командувача ПВК «Південь». Готуємо рішення», – написав він у телеграмі за підсумками засідання Ставки головнокомандувача.



Зеленський зазначив, що цими тижнями російська армія відчутно збільшила інтенсивність атак. За його словами, відповідно зросла і кількість російських втрат.



«Будемо й надалі підтримувати саме таку динаміку: якщо росіяни не вкладаються в процес перемовин на сто відсотків серйозно та спрямовують свої ресурси на затягування і розширення війни, ми будемо на це реагувати цілком логічно – нашими діями у відповідь», – додав президент.

Після чергових масованих російських обстрілів Одещини Зеленський 20 грудня анонсував звільнення командувача повітряного командування «Південь» Дмитра Карпенка, «бо треба реагувати вчасно, швидко як би не було важко і треба захищати максимально наших людей, Одесу, й інші наші регіони».

Росія увечері 18 грудня атакувала дронами міст через Дністер біля Маяків, що є ключовим шляхом між Одесою та Молдовою. Пункти пропуску в районі Паланки працюють частково, рух до Одеси перенаправили через інші кордони, що спричинило великі затримки. Трасу Одеса-Рені закрили.

Згодом стало відомо, що на Одещині поновили транспортне сполучення після російського обстрілу на мосту під селом Маяки, воно працює у штатному режимі, повідомив в ефірі телемарафону заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита.

За словами чиновника, логістичного колапсу не буде – усі вантажі доставляються, банкомати, банки та державні установи працюють. Є деякі незручності, але дуже незначні.