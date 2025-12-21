На Одещині відновили рух трасою, обмежений через удари РФ по мосту в Маяках – поліція

На Одещині відновили рух трасою Одеса – Рені, який обмежували через російські удари по мосту в районі села Маяки, повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«Обмеження руху транспорту в обох напрямках на автодорозі М-15 Одеса – Рені (на м. Бухарест) у межах населеного пункту Маяки – зняті. Рух відновлений», – написав Білошицький у телеграм-каналі 21 грудня.

Про обмеження в русі поліція повідомила 19 грудня.

Ввечері 18 грудня сили РФ атакували міст через Дністер біля Маяків (на автодорозі М-15 Одеса - Рені), що є ключовим шляхом між Одесою і Молдовою. Внаслідок цього загинула жінка, були поранені троє її дітей.

Міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба повідомив 20 грудня, що по мосту через Дністер у селі Маяки, який проходить також територією Молдови в районі Паланки, було понад 20 російських атак.

Українська влада тимчасово закрила міст – єдину велику сухопутну артерію, що з’єднує Одесу з частиною Одеської області, розташованою на правому березі Дністра (південь Бессарабії), а також найкоротший шлях до Кишинева.

За словами Кулеби, на місці розгорнули понтонний міст, по якому здійснюється реверсний рух. В уряді також зазначили, що готують альтернативний маршрут, його планують розгорнути протягом тижня.

В Агентстві з відновлення заявили, що міст у Маяках на автодорозі М-15 на Одещині зазнавав неодноразових російських ударів, які впродовж останніх днів посилилися.

«Щодо термінів відновлення руху наразі сказати точно неможливо. Адже з огляду на безпекову ситуацію роботи з відновлення там не проводяться. Триває експертиза й оцінка стану конструкцій», – повідомили в агентстві 19 грудня.