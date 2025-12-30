ОВА: на Запоріжжі через атаки РФ загинула людина, ще одна – поранена

У Запоріжжі через російську атаку пошкоджені шість багатоквартирних та 23 будинки приватного сектора, нежитлові приміщення, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, у деяких будинках відсутнє електропостачання.

Стан жінки, яка була ушпиталена, лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Вранці 30 грудня російські війська трьома авіабомбами атакували Запоріжжя. Влада повідомляла про пошкоджений обʼєкт промислової інфраструктури. Вибуховою хвилею також були пошкоджені приватні будинки поруч з місцем удару.

За даними ОВА, війська РФ fpv-дроном ударили по автівці, яка їхала автодорогою у Веселянці у Запорізькому районі – автомобіль пошкоджений, 61-річний водій загинув на місці.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.