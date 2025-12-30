Вночі ППО збила російську балістичну ракету та 52 дрони – Повітряні сили

Російська армія атакувала Україну двома балістичними ракетами та 60-ма безпілотниками, повідомляють Повітряні сили вранці 30 грудня.

За даними військових, військові РФ запускали ракети «Іскандер-М» з окупованого Криму та Воронезької області, а дрони Shahed, «Гербера» та безпілотники інших типів – з Орла, Брянська, Курська, Приморсько-Ахтарська, а також Гвардійського та та Чуади в окупованому Криму.

«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено одну балістичну ракету та 52 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни», – заявляє командування.

Читайте також: Нічна атака РФ: на Дніпропетровщині постраждала жінка

Повітряні сили також зафіксували влучання балістичної ракети та восьми ударних БПЛА на п’яти локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



