Через російські обстріли на Херсонщині постраждали 10 людей – прокуратура

Через російські обстріли на Херсонщині постраждали 10 людей – такі дані станом на 17:30 повідомляє обласна прокуратура.



За даними слідства, 28 грудня російські військові обстріляли населені пункти Херсонської області з артилерійської та мінометної зброї, а також із застосуванням дронів різного типу.



Зокрема, як повідомляє прокуратура, девʼятеро людей постраждали внаслідок ранкового обстрілу Корабельного району Херсона. Ще одна цивільна особа дістала поранення під час артилерійського обстрілу обласного центру близько 11:00.



Внаслідок атак пошкоджені приватні та багатоквартирні житлові будинки, додають у прокуратурі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



