У Херсоні до п’яти зросло число потерпілих через ранковий удар сил РФ – ОВА

Херсонці продовжують звертатися до медиків після завданого перед світанком російського удару з реактивної системи залпового вогню, повідомила обласна військова адміністрація.

Начальник МВА Ярослав Мрочко зранку інформував про двох потерпілих, але впродовж дня число таких людей зросло до п’яти.

«У 22-річної дівчини діагностували вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес. 59-річний чоловік дістав вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес. Меддопомога знадобилась 71-річному чоловіку, який дістав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми», – інформує обласна влада.

Старший чоловік перебуває під наглядом медиків, додали в ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.