Російські обстріли: голова Дніпропетровщини повідомив про двох поранених за день

Російські війська від ранку 27 грудня атакували Нікопольський район FPV-дронами, передає голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

За його даними, постраждали Нікополь, Червоногригорівська, Мирівська та Покровська громади.

«Поранення отримали двоє людей, обоє госпіталізовані. Чоловік 64 років – «важкий». 66-річний постраждалий – у стані середньої тяжкості», – заявив голова області.

Гайваненко додав, що атаки пошкодили транспортне підприємство, житлові будинки, господарські споруди, будівлі, які не експлуатувалися та авто. Зачепило також шість сонячних панелей та лінію електропередач.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



