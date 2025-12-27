Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

Російські обстріли: голова Дніпропетровщини повідомив про двох поранених за день

Постраждали Нікополь, Червоногригорівська, Мирівська та Покровська громади (ілюстраційне фото)
Постраждали Нікополь, Червоногригорівська, Мирівська та Покровська громади (ілюстраційне фото)

Російські війська від ранку 27 грудня атакували Нікопольський район FPV-дронами, передає голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

За його даними, постраждали Нікополь, Червоногригорівська, Мирівська та Покровська громади.

«Поранення отримали двоє людей, обоє госпіталізовані. Чоловік 64 років – «важкий». 66-річний постраждалий – у стані середньої тяжкості», – заявив голова області.

Читайте також: 40 ракет і понад 500 дронів: удар РФ по Україні перед зустріччю Зеленського і Трампа

Гайваненко додав, що атаки пошкодили транспортне підприємство, житлові будинки, господарські споруди, будівлі, які не експлуатувалися та авто. Зачепило також шість сонячних панелей та лінію електропередач.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Вижив після влучання дрона в будинок: наслідки чергової атаки армії РФ на Київ (відео)
Embed
Вижив після влучання дрона в будинок: наслідки чергової атаки армії РФ на Київ (відео)
відео Радіо Свобода

No media source currently available

0:00 0:04:49 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ


Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG