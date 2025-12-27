Доступність посилання

Прокуратура: через російську атаку на Херсонщині загинула літня жінка

Наслідок російської агресії на Херсонщині, ілюстраційне фот
Російські військові атакували безпілотником Станіслав Херсонської області, повідомляє обласна прокуратура 27 грудня.

За даними слідства, російські загарбники атакували Станіслав вранці 27 грудня.

«Унаслідок вибуху снаряду травми, несумісні з життям, отримала жінка 1944-го року народження», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про воєнний злочин.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


