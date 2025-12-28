У прокуратурі повідомили про відкриття провадження через удар РФ по Слов’янську

Донецька обласна прокуратура повідомила про досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України) у зв’язку з російським ударом по Слов’янську.

У прокуратурі уточнили, що внаслідок атаки є один загиблий і четверо постраждалих.

«28 грудня 2025 року о 10:22 окупанти скинули авіабомби ФАБ-250 з УМПК на Слов’янськ. Засоби ураження поцілили по житлових будинках. На подвір’ї власного домоволодіння загинув 51-річний чоловік. Також поранено подружжя віком 74 та 78 років й 88-річну пенсіонерку. У них діагностовано мінно-вибухові травми, забійні рани, садна. Ще у однієї жінки 84 років гостра реакція на стрес. У населеному пункті пошкоджено щонайменше 44 домоволодіння і чотири автівки», – йдеться в повідомленні.

Раніше начальник Слов’янської МВА Вадим Лях інформував про загиблого і трьох поранених.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.