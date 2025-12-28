Повітряні сили: російські військові запустили 48 дронів, влучання зафіксовані на 9 локаціях

У ніч на 28 грудня російські військові атакували територію України 48 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів із трьох напрямків у Росії, а також Гвардійського та мису Чауда в окупованому Криму, близько 30 із них були «Шахедами», повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 30 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 18 БпЛА на 9 локаціях», – ідеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.