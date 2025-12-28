У Херсоні після російського удару з РСЗВ травмовані двоє людей, пошкоджені будинки – МВА

Унаслідок завданого зранку 28 грудня силами РФ удару з реактивної системи залпового вогню постраждали двоє людей, повідомив голова Херсонської МВА Ярослав Шанько.

«Є «прильоти» в приватні будинки й багатоповерхівки. Виникли кілька пожеж. Пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, через що в місті перебої з електрикою та водопостачанням. На зараз відомо про двох травмованих. До ліквідації наслідків цієї руйнівної атаки комунальники приступили оперативно. Соціальні працівники Херсонської міської військової адміністрації обходять усі адреси, де є пошкодження», – повідомив чиновник.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.