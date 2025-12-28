У Слов’янську через удар КАБами є загиблий і поранені – влада

Російські військові 28 грудня атакували трьома керованими авіабомбами місто Слов’янськ на Донеччині, повідомив начальник МВА Вадим Лях.

«Влучання у приватний сектор. На жаль, станом на зараз вже відомо про постраждалих. Троє людей отримали поранення. Один чоловік загинув», – написав очільник міста, висловивши співчуття родичам та близьким загиблого.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.