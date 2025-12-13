Доступність посилання

Частина Херсонщини знеструмлена через російські обстріли – Прокудін

Люди переходять вулицю, накриту антидроновою сіткою у прифронтовому місті Херсон, Україна, 11 листопада 2025 року
Люди переходять вулицю, накриту антидроновою сіткою у прифронтовому місті Херсон, Україна, 11 листопада 2025 року

Частину Херсонської області знеструмлено внаслідок російської атаки, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Унаслідок масованих російських ударів по Україні знеструмлено частину Херсонської області, у тому числі – місто Херсон», – розповів місцевий чиновник.

Прокудін зазначив, що наслідки наразі з’ясовуються, деталі стануть відомі згодом.

Ввечері 12 грудня війська РФ завдали ракетного удару по цивільній портовій інфраструктурі Одещини. За даними віцепрем’єра з відновлення України, Олексія Кулеби, армія РФ застосувала «Шахеди» та балістичні ракети по території двох портів - Одеського та Чорноморського.



Кулеба повідомив, що в Одеському порту поранений працівник приватної компанії – йому надається медична допомога. Також пошкоджений контейнерний перевантажувач. У Чорноморському порту було пошкоджено пором під прапором Туреччини.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


