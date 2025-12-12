Війська РФ завдали повторного удару по порту на Одещині – Кіпер



Російські війська ввечері знову завдали удару по Одещині, є пошкодження портової інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Попри активну роботу ППО, є пошкодження об’єкта портової інфраструктури, внаслідок чого сталося займання. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу», – написав він у телеграмі.

Кіпер додав, що це вже друга атака по цьому об’єкту за сьогодні, що «вкотре підкреслює умисний характер ворожих ударів по цивільній інфраструктурі регіону». Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

Ввечері 12 грудня війська РФ завдали ракетного удару по цивільній портовій інфраструктурі Одещини. За даними віцепрем’єра з відновлення України, Олексія Кулеби, армія РФ застосувала «Шахеди» та балістичні ракети по території двох портів - Одеського та Чорноморського.



Кулеба повідомив, що в Одеському порту поранений працівник приватної компанії – йому надається медична допомога. Також пошкоджений контейнерний перевантажувач. У Чорноморському порту було пошкоджено пором під прапором Туреччини.

Читайте також: Анкара відреагувала на удар РФ, через який пошкоджено судно турецької компанії

Під час ліквідації наслідків атаки сили РФ завдали повторного удару. У ДСНС повідомили, що вогнеборці перебували в укритті, але пожежна техніка постраждала.

Це не перший російський удар по українських портах.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



