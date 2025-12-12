«Росіяни не сприймають шанс на дипломатію» – Зеленський про ракетний удар РФ по Одещині

Росія прагне продовжувати війну, а не шукати шляхи до миру, заявив 12 жовтня президент України Володимир Зеленський, коментуючи завданий удень ракетний удар по Одещині та нічну атаку по енергетиці в цій області.

«Сьогоднішній російський удар, як і багато інших подібних ударів, не мав і не міг мати жодного воєнного сенсу. Було пошкоджене цивільне судно в порту Чорноморськ. Це ще раз доводить, що росіяни не тільки не сприймають достатньо серйозно шанс на дипломатію, який є зараз, але й продовжують війну саме на знищення нормального життя в Україні», – зазначив президент України.

Зеленський додав, що «важливо, щоб у світу залишались правильні орієнтири: хто затягує цю війну і хто намагається її закінчити миром, хто використовує балістику проти цивільного життя і хто завдає ударів саме по таких цілях, які впливають на російську машину війни».

Зранку 12 грудня голова ОВА Олег Кіпер повідомив, що на Одещині через нічну атаку сил РФ без світла тимчасово залишаються близько 90 тисяч абонентів. Про денний ракетний удар по порту в Чорноморську очільник області не інформував.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.