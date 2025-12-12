На Харківщині через російський удар поранені шість людей – ОВА

Шість людей постраждали внаслідок російського удару безпілотниками по Нововодолазькій громаді на Харківщині, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«На цей час загалом шестеро людей зазнали поранень і гострої реакції на стрес, один чоловік – у тяжкому стані. Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу», – написав Синєгубов у телеграмі.

Він уточнив, що, за попередніми даними, російські військові вдарили по громаді БпЛА типу «Герань-2».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.