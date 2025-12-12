Доступність посилання

На Харківщині через російський удар поранені шість людей – ОВА

Наслідки російських ударів на Харківщині, листопад 2025 року
Наслідки російських ударів на Харківщині, листопад 2025 року

Шість людей постраждали внаслідок російського удару безпілотниками по Нововодолазькій громаді на Харківщині, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«На цей час загалом шестеро людей зазнали поранень і гострої реакції на стрес, один чоловік – у тяжкому стані. Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу», – написав Синєгубов у телеграмі.

Він уточнив, що, за попередніми даними, російські військові вдарили по громаді БпЛА типу «Герань-2».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

