ОВА: на Донеччині через сьогоднішні атаки РФ загинули двоє людей, ще семеро поранені

У Дружківці та Костянтинівці на Донеччині через сьогоднішні російські атаки загинули двоє людей, ще семеро були поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, у Дружківці сили РФ атакували цивільний транспорт FPV-дронами – поранили 6 людей, пошкодили три автівки.



На Костянтинівку російські війська скинули авіабомбу. Філашкін повідомив, що через авіаудар загинули дві людини, ще одна – поранена, пошкоджено багатоповерхівку і авто.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.







