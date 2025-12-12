У Павлограді через атаку РФ загинув 71-річний чоловік, чотири людини постраждали – ОВА

На Дніпропетровщині внаслідок нічного російського удару одна людина загинула, четверо – постраждали, повідомив очільник обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

«Вночі росіяни атакували Павлоград БпЛА. Загинув 71-річний місцевий… Ще четверо людей постраждали. Це – чоловік і жінки. 54-річна місцева з опіками у важкому стані», – написав він у телеграмі вранці 12 грудня.

За словами Гайваненка, через атаку спалахнули пожежі в п’яти приватних будинках, один з яких зруйнований.

«Через удар безпілотником пожежа сталася також у Васильківській громаді Синельниківщини. Горіла прибудова до гаража. Вчора ввечері противник продовжував гатити по Нікопольщині. Гучно було у райцентрі та Покровській громаді. Там понівечені приватний дім та авто», – повідомили в ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.