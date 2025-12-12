Анкара відреагувала на удар РФ, через який пошкоджено судно турецької компанії

Міністерство закордонних справ Туреччини відреагувало на російський удар по порту Чорноморськ, Україна, в результаті якого було пошкоджено судно турецької компанії.

У заяві відомства зазначається, що удар «свідчить про обґрунтованість наших раніше висловлених занепокоєнь щодо поширення війни, що триває в нашому регіоні, на Чорне море, а також безпеки та свободи судноплавства».

За попередніми повідомленнями, екіпаж та водії вантажівок на борту судна евакуювалися, жоден громадянин Туреччини в результаті нападу не постраждав.

Анкара ще раз наголосила на «важливості негайного припинення війни між Росією та Україною та нагадала про необхідність укладення домовленостей щодо запобігання ескалації в Чорному морі, включаючи напади, спрямовані на безпеку судноплавства та енергетичну та портову інфраструктуру обох сторін».

Ввечері 12 грудня війська РФ завдали ракетного удару по цивільній портовій інфраструктурі Одещини. За даними віцепрем’єра з відновлення України, Олексія Кулеби, армія РФ застосувала «Шахеди» та балістичні ракети по території двох портів - Одеського та Чорноморського.



Кулеба повідомив, що в Одеському порту поранений працівник приватної компанії – йому надається медична допомога. Також пошкоджений контейнерний перевантажувач.



«У Чорноморському порту пошкоджено пором під прапором Туреччини, попередньо постраждалих немає. Проте на борту одного із суден виникла пожежа. Аварійні служби локалізовують займання, проводять огляд пошкоджень», – написав він у телеграмі.

Під час ліквідації наслідків атаки сили РФ завдали повторного удару. У ДСНС повідомили, що вогнеборці перебували в укритті, але пожежна техніка постраждала.

Це не перший російський удар по українських портах.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



