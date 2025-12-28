Cили РФ знову атакували Херсонську ТЕЦ. «Нафтогаз» повідомляє про значні руйнування

Російські війська вкотре здійснили артилерійський обстріл Херсонської теплоелектроцентралі, повідомляє пресслужба групи «Нафтогаз».



За повідомленням, внаслідок атаки постраждала одна з працівниць підприємства – її госпіталізували, станція зазнала значних руйнувань.



На об’єкті тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу.

У «Нафтогазі» нагадують, що Херсонська ТЕЦ була єдиним джерелом тепла для десятків тисяч квартир у місті, війська РФ атакують станцію майже щодня.

Напередодні очільник «Нафтогазу» Сергій Корецький сказав, що російські війська били «Шахедами» по об’єктах видобутку і ТЕЦ в ході чергової атаки на енергетичну інфраструктуру. За його словами, ці атаки «синхронізуються з похолоданням – ворог намагається скористатися морозами та піковим навантаженням, щоб вивести систему з ладу».

На початку грудня після чергової російської атаки «Нафтогаз» повідомляв, що масований обстріл «практично знищив» Херсонську теплоелектроцентраль.

Російські військові з початком осені активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону. Внаслідок атак відбуваються аварійні відключення електропостачання.

Основне ускладнення після масованих обстрілів РФ – це ситуація з передачею електроенергії між регіонами, повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник.