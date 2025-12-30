Доступність посилання

Нічна атака РФ: на Дніпропетровщині постраждала жінка

Ілюстраційне фото. Наслідки атаки на Синельниківський район, жовтень 2025 року
Ілюстраційне фото. Наслідки атаки на Синельниківський район, жовтень 2025 року

Російська армія вночі на 30 грудня атакувала Васильківську громаду Синельниківського району, заявив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

«Постраждала 67-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно. Зайнявся приватний будинок. Пожежу загасили», – повідомив він.

Російська армія також атакувала Нікополь FPV-дроном, люди не постраждали, додав голова області.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


