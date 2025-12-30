Нічна атака РФ: на Дніпропетровщині постраждала жінка

Російська армія вночі на 30 грудня атакувала Васильківську громаду Синельниківського району, заявив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

«Постраждала 67-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно. Зайнявся приватний будинок. Пожежу загасили», – повідомив він.

Російська армія також атакувала Нікополь FPV-дроном, люди не постраждали, додав голова області.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



