КМДА: у Києві відновили тепло для понад 3,5 тисяч будівель після атаки РФ

У Києві відновили теплопостачання для понад 3,5 тисяч будівель, які залишилися без опалення після російської атаки 27 грудня, повідомляє у телеграмі пресслужба Київської міської державної адміністрації.

У КМДА заявляють, що за півтори доби відновили подачу тепла для майже 400 тисяч осель, які залишились без тепла через атаку.

Київська влада стверджує, що відновлювальні роботи тривають у посиленому режимі, щоб повністю стабілізувати ситуацію.

Росія завдала чергового масового повітряного удару по Україні вночі та вранці 27 грудня. У Києві загинула людина, понад 30 постраждали. У столиці виникли перебої з тепло- та енергопостачанням, застосовуються екстрені відключення.

Віцепрем’єр-міністр, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявляв, що через атаку РФ без тепла залишились понад 40% житлових будинків Києва.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.