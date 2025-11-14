Удари по Росії: Генштаб заявив про ураження складу пально-мастильних матеріалів біля Енгельса

Українські сили уразили об’єкти в Саратовській області та Краснодарському краї Росії вночі проти 14 листопада, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил.

Українське командування зафіксувало ураження пункту базування кораблів, нафтопереробного заводу в Саратовській області РФ і місце зберігання паливно-мастильних матеріалів у районі Енгельса.

Зокрема, штаб звітує про застосування українського озброєння, в тому числі ракет «Нептун» і ударних безпілотників.

У пункті базування кораблів «Новоросійськ» у Краснодарському краї РФ зафіксували «ураження цінної інфраструктури порту і нафтового терміналу «Шесхаріс» та пускової установки зі складу ЗРК С400 і сховища ракет, з подальшою детонацією та пожежею. Ступінь збитків уточнюється».

Генштаб називає термінал «Шесхаріс» одним із найбільших нафтоналивних комплексів з перевалки нафти і нафтопродуктів на півдні Росії. Він задіяний у забезпеченні угруповань російських підрозділів, які ведуть бойові дії в Україні.

Крім того, Сили оборони, за зведенням, уражено нафтопереробний завод «Саратовський» у Саратовській області РФ. Командування зафіксувало вибухи з подальшим горінням на території об’єкту. Командування уточнює результати ураження.

«Окрім того було ураження по інфраструктурі підприємства зберігання пально-мастильних матеріалів «Комбінат Крістал» у районі Енгельса Саратовської області РФ. Зафіксовано вибухи в районі цілі з подальшим горінням на території об’єкту», – йдеться в повідомленні.

Генштаб додає, що ЗСУ продовжують вживати заходів, щоб «підірвати воєнно-економічний та наступальний потенціали російських окупантів і змусити РФ припинити збройну агресію проти України».





Джерело в Службі безпеки України підтвердило ураження порту «Новоросійськ» та влучання по позиціях зенітно-ракетного комплексу С-300/400 на території військової частини 1537 в Новоросійську.

Раніше 14 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що цієї ночі українські воїни успішно застосували «довгі нептуни» по визначених цілях на території РФ.

Мер Новоросійська Андрій Кравченко заявляв про режим надзвичайної ситуації в місті через «масовану атаку БПЛА з боку київського режиму». За офіційною інформацією, уламки збитих безпілотників пошкодили в місті низку об'єктів, у тому числі чотири багатоквартирні будинки, відомо про одного потерпілого.

Новоросійськ призупинив експорт нафти в п’ятницю після атаки українських дронів, а монополіст нафтопроводу «Транснефть» призупинив постачання нафти, повідомили Reuters два джерела в галузі.

Україна посилила атаки дронів глибоко всередині Росії, прагнучи вивести з ладу нафтопереробні заводи та трубопроводи, а також паралізувати найбільше джерело фінансування війни в Україні для Москви.

У Москві, зі свого боку, на офіційному рівні раніше визнавали, що українські удари шкодять економіці. МЗС Росії у вересні заявило, що розглядає атаки на нафтові об’єкти як «свідоме саботування її економічної інфраструктури з боку України та її іноземних покровителів».

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



