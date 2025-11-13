Генштаб ЗСУ: уражено низку об’єктів сил РФ із застосуванням «Фламінго», «Барс»

У ніч на 13 листопада підрозділи Сил оборони завдали ударів по декількох десятках об’єктів на території РФ та тимчасово окупованих територіях України, заявляє Генеральний штаб ЗСУ.



За даними штабу, на території окупованого Криму є влучання по підприємству зберігання нафтопродуктів «Морской нефтяной терминал», стоянці гелікоптерів та місцях зберігання і підготовки БпЛА на аеродромі «Кіровське», радіолокаційній станції ППО у районі Євпаторії.



Повідомляється, що також на тимчасово окупованій території Запорізької області уражено нафтобазу у районі Бердянська та передові пункти управління 5-ї загальновійськової армії та 127 мотострілецької дивізії РФ.



Крім того, у Генштабі заявляють, що уражалися об’єкти на території РФ, але не уточнюють, які саме, ступінь завданих збитків уточнюється.



«Для завдання комплексних ударів застосовуються ударні БпЛА, реактивні дрони та ракети різних типів. Так, минулої ночі відбулися пуски низки засобів дальнього ураження, серед яких вітчизняні розробки «Фламінго», «Барс», «Лютий», – йдеться у повідомленні.

Українські військові 14-го окремого полку 1 окремого центру Сил безпілотних систем ЗСУ опублікували кадри завдання ударів по нафтобазі у Феодосії та ангарам на російському військовому аеродромі «Кіровське» в ніч на 13 листопада.

Раніше кримські телеграм-канали писали, що вночі 13 листопада у Феодосії було чути звуки вибухів, а російські моніторингові телеграм-канали повідомляли про загрозу атак «БпЛА» та реактивних дронів по Криму.

Вранці 13 листопада підконтрольна РФ адміністрація Феодосії повідомила про перекриття проїзду через залізничний переїзд неподалік нафтобази та зміну руху автобусів. Про причини такого рішення російська влада не повідомила.

Міноборони РФ відзвітувало про нібито сім збитих дронів над Кримом та 17 над акваторією Чорного моря, про ураження будь-яких об’єктів там не повідомляли. Російська окупаційна влада Криму ситуацію не коментувала.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що «послідовно здійснюють заходи, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації, зокрема її здатності забезпечувати окупаційні війська пальним, боєприпасами й озброєнням, а також з метою припинення збройної агресії проти України».